Abidjan, 13 juil (AIP) – La 71ème promotion de l’Ecole militaire préparatoire technique (EMPT) de Bingerville, baptisée « Mamadou Sangafowa Coulibaly », du nom du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a célébré jeudi l’Excellence à travers la remise de prix aux meilleurs enfants de troupes pour la session 2016-2017.

Cette distinction marquant la fin de l’année scolaire s’est déroulée au cours du baptême de cette promotion composée de 85 élèves dont un Guinéen et deux Nigériens, en présence du ministre Alain-Richard Donwahi en charge de la Défense, et son collègue Sangafowa Coulibaly.

Chantant gaiement et marchant au pas cadencé, les élèves de la 71ème promotion, avec à leur tête l’enfant de troupe Kouassi Kouadio Aristide, président de la promotion, se sont immobilisé devant la loge officielle, avant de mettre un genou au sol pour montrer qu’ils sont prêts pour le baptême.

« Votre promotion s’appellera probité et votre parrain est M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre de l’Agriculture et du Développement rural », a déclaré M. Donwahi aux enfants de troupes.

« Soyez les meilleurs en toutes choses, vous n’avez pas le droit à l’erreur », a conseillé à ses filleuls, le ministre Sangafowa Coulibaly, avant de promettre une salle multimédia aux enfants de troupes, tout en félicitant le trio encadrement militaire-enseignants-élèves, pour les excellents résultats de l’école malgré les conditions difficiles de travail.

Cette consécration des élèves de la Terminale marque l’aboutissement de six années d’étude au sein de l’EMPT. Dans l’attente des résultats du Baccalauréat, ils ont juré devant l’assemblée d’œuvrer pour le rayonnement de la Côte d’Ivoire, afin de mériter l’honneur qui leur est fait.

Pour sa part, le Lieutenant-Colonel Hervé Tchoume, le Commandant école, s’est appesanti sur les défis académiques que l’école devra relever. Il s’agit, a-t-il dit, de nouer des partenariats avec des prytanées de renom, d’instaurer de nouvelles filières, et d’amorcer la migration vers l’enseignement supérieur, à travers l’effectivité de l’Institut supérieur militaire polytechnique.

Par ailleurs, la remise de prix aux meilleurs élèves de la 6ème à la Terminale de l’année scolaire 2016-2017, de la part de la Fondation SIFCA, le partenaire officiel de la fête, a permis de distinguer de manière spéciale, Polneau Neba Eddie Ibrahim de la 1ère C, Champion d’Afrique des Olympiades de Mathématiques et Amoikon Grâce-Emmanuelle, qui a obtenu une moyenne de 18,17/20 en classe de 4ème, soit la plus forte moyenne depuis la création de l’EMPT.

En outre, 22 personnels de l’EMPT ont été décorés dont le Lieutenant-Colonel Hervé Tchoume, élevé au rang de Chevalier de l’Ordre National. Onze enseignants totalisant plus de 15 années de service au sein du prytanée se sont vu décernés la médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite Ivoirien, tandis que 10 militaires ont reçu, la médaille des Forces Armées.

Dans l’attente des résultats du Baccalauréat, l’EMPT a obtenu un taux de réussite de 100% aux examens du BEPC et du BT édition 2017, rapporte le Bureau d’information et de presse des armées (BIPA).

