Côte d’Ivoire/ La police démantèle des salles clandestines de jeux à Bonoua 

Bonoua, 16 juil (AIP) – Les agents du commissariat de police de Bonoua ont mené, vendredi, une opération de démantèlement de salles clandestines de jeux.

Au total, trois machines à sous d’origine chinoise ont été saisies au quartier Koumassi. Elles avaient été mises en service dans une salle qui servait de casino par un certain Kouassi Alain.

Selon le commissaire Ambeké Segla Bienvenue, ces opérations sont menées sur instructions du préfet de police du Sud-Comoé. À cet effet, des recherches sont en cours pour faire échec à tous les fraudeurs qui organisent ce type de jeux de hasard moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes auprès de leurs adeptes de plus en plus nombreux dans la cité de l’ananas.

