Côte d’Ivoire/ La plateforme des acteurs de lutte contre l’immigration clandestine du REALIC installée à Daloa

Daloa, 14 juil (AIP) – La plateforme des acteurs de lutte contre l’immigration Clandestine du Réseau Ouest Africain pour la lutte contre l’immigration clandestine (REALIC) a été installée vendredi, à la salle de préfecture de Daloa, lors du lancement des activités de REALIC Côte d’Ivoire présidée par le préfet de Daloa, Bako Digbé Privat.

Cette plateforme composée de chefs traditionnels, de guides religieux, de jeunes, de femmes, d’associations aura pour mission de faire une sensibilisation de proximité et très accrue des jeunes leaders communautaires, des familles afin de prévenir et de lutter efficacement contre ce fléau.

L’objectif du REALIC est « de sensibiliser et d’attirer l’action des jeunes et des leaders communautaire sur les dangers de l’immigration clandestine », souligne-t-on. Ce fut également l’occasion de présenter la mission et la vision du réseau aux populations de Daloa et aux autorités administratives et politiques.

Comme résultats attendus, l’ONG REALIC Côte d’Ivoire veut partager à la population de Daloa, le rapport d’une étude réalisée par le REALIC sur ce phénomène dans le milieu scolaire et universitaire, proposer des solutions innovantes et réduire le nombre de migrants, faciliter les procédures d’immigrations et d’obtention de visa.

L’activité du REALIC qui s’étend sur deux jours portera également sur des débats, des activités théâtrales qui portent sur le changement de comportement à la grande Mosquée de Daloa samedi.

Selon les chiffres de la direction générale des ivoiriens de l’extérieur (DGIE), la Côte d’Ivoire occupe la 4 ème position concernant les pays d’origine des migrants. « La ville de Daloa est le point de départ de nombreux migrants clandestins qui rêvent de rallier l’Europe depuis les côtes libyennes », souligne-t-on.

