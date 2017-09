Côte d’Ivoire: La plate-forme EDS réclame une CEI « conforme aux normes de tous »

Gagnoa, 17 sept (AIP)- Le président de la plate-forme politique « Ensemble pour la démocratie et la souveraineté » (opposition) a réclamé samedi à Mama, l’installation d’une nouvelle Commission électorale indépendante (CEI) conforme aux normes établies par toutes parties.

« Soyez convaincus, nous allons reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020, par des moyens démocratiques et pacifiques », a lancé Georges-Armand Ouégnin, rappelant la nécessité d’avoir une CEI répondant à ces objectifs cités.

Le président de EDS a également souhaité, pour les prochaines joutes électorales, une liste « consensuelle », un découpage électoral « juste, équitable, objectif et non partisan », afin, a-t-il dit, d’assurer à la Côte d’Ivoire une élection « juste et transparente », et permettre au pays d’atteindre une « alternance démocratique. »

Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, plate-forme politique réunissant les partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo, a été lancé le 20 avril à Abidjan. Il regroupe plusieurs partis signataires, des personnalités politiques ainsi que des associations de la société civile.