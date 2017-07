Côte d’Ivoire / La ministre Kaba Nialé déterminée à atteindre l’ autonomisation de la femme

Abidjan, 14 juil (AIP) – La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé a exprimé jeudi sa détermination et celle du gouvernement à travailler pour l’autonomisation de la femme en Côte d’Ivoire à travers notamment l’optimisation de sa participation dans les activités des communautés, et le renforcement de son leur leadership.

« L’Etat est résolument déterminé à relever le défi de la promotion de l’autonomisation de la femme sur l’ensemble du territoire national», a déclaré la ministre s’adressant aux femmes de son département ministériel lors d’une cérémonie organisée en leur honneur, au plateau.

Selon elle, en dépit des avancées, des efforts restent encore à fournir pour relever le faible taux d’alphabétisation des femmes, faciliter l’accès à des soins de santé de bonne qualité, opérationnaliser le Fonds de garantie pour l’entrepreneuriat féminin, favoriser la mécanisation des moyens de production des femmes en milieu rural, entre autres.

« De façon spécifique, au sein du ministère du Plan et du Développement, le cabinet travaille à la promotion et à l’amélioration des conditions de travail et de vie de tous et particulièrement des femmes que vous êtes », a-t-elle souligné remerciant ces agents pour le travail abattu « chaque jour pour le rayonnement du ministère ».

Le ministère du Plan et du Développement compte 537 agents dont 167 femmes soit un taux de représentativité de 31% dans le ministère, a relevé le direction des ressources humaines, Ouattara Boubacar.

