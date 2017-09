Côte d’Ivoire: La manifestation de la FESCI étouffée par la police

Abidjan, 18 sept (AIP)-Les Forces de sécurité ont étouffé lundi, à Abidjan, la marche de protestation lancée par la Fédération estudiantine et scolaire de côte d’Ivoire (FESCI) contre la ‘’hausse des frais d’inscriptions’’ dans les lycées et collèges.

Néanmoins, des heurts entre policiers et étudiants ont été notamment signalés à la cité universitaire de Mermoz et St Jean à Cocody (Est d’Abidjan Jean) où des étudiants s’organisaient pour entamer une marche qui devait les conduire au Plateau, le quartier administratif et des affaires de la capitale économique ivoirienne.

La police a lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des jets d’eau pour disperser les étudiants, qui ont mis en place des barrages, jeté des pierres et autres projectiles ou tiré avec des lance-pierres.

Tôt dans la matinée, plusieurs éléments de la police et de la gendarmerie ont quadrillé les alentours des cités et campus universitaires. A l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le campus était quasi-désert peu avant la mi-journée alors que des tirs de gaz lacrymogènes se faisaient encore entendre à la résidence universitaire de Mermoz pour disperser les manifestants.

Les Forces de l’ordre avaient pris position dans des carrefours stratégiques de Cocody (Insaac- RTI- Carrefour La vie- St Jean) et dans plusieurs endroits au Plateau.

Mercredi, des échauffourées avaient déjà eu lieu entre forces de l’ordre et étudiants, pour les mêmes raisons. Ces affrontements avaient fait plusieurs blessés parmi les étudiants, selon une source syndicale.

La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara a assuré qu’il n’y avait « aucune augmentation » des droits d’inscription, tout en menaçant « d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de Fulgence Assi, secrétaire général de la Fesci, après des casses perpétrées dans certains établissements ».