Côte d’Ivoire/ La mairie de Tabou invitée à installer des comités de salubrité dans les quartiers (Préfet)

Tabou, 16 juil (AIP )- Le préfet de Tabou, Yacouba Doumbia a invité samedi, lors du lancement de l’opération Grand ménage au quartier Port-Bouët, les autorités municipales à installer des comités de salubrité dans la commune.

Pour lui, cela permettra de sensibiliser les populations locales à l’hygiène environnementale et de leur éviter ainsi les graves maladies liées à la saleté telles que le paludisme et la dengue.

« Il faut que les autorités municipales de Tabou installent dans chaque quartier et chaque village de la commune des comités de salubrité et organisent des concours de propreté avec pour objectif de rappeler à la population la nécessité d’entretenir sa maison, son quartier ou son village », a souligné le préfet.

Par ailleurs, M. Doumbia a demandé aux habitants de Tabou de ne pas abandonner les plages parce qu’elles peuvent aider à gagner de l’argent.

« En aménageant nos plages pour en faire des sites touristiques, on assainit notre cadre de vie et on crée des activités qui permettent de sortir de la pauvreté », a-t-il dit, avant de lancer un appel aux propriétaires des lots non bâtis à venir mettre leurs terrains en valeur parce que la broussaille qui y pousse crée l’insalubrité.

Pour sa part, le député-maire de Tabou, Julien Klaibé a promis d’engager totalement la commune dans l’opération Grand ménage, parce que, a-t-il poursuivi, la propreté c’est la santé et Tabou a besoin d’une population en bonne santé pour poursuivre son développement.

Le lancement de l’opération Grand ménage a vu la présence des directeurs et chefs de services, des autorités coutumières et religieuses, des chefs de quartiers et de communautés.

La commune de Tabou compte 14 quartiers et 17 villages pour une population d’environ 35000 habitants.

Source: AIP