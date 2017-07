Côte d’Ivoire/ La maire d’Odienné appelle à la mobilisation autour du Président Ouattara

Odienné, 16 juil (AIP)- Le maire d’Odienné, secrétaire national du RDR chargé des PME-PMI, Mme Diané Touré Nassénéba a invité, samedi, lors d’un meeting à Odienné, les militants à ne point se laisser distraire par les soubresauts politiques et à se mobiliser autour du Président Alassane Ouattara pour le développement et la stabilité de la Côte d’Ivoire.

«Plus que jamais, soyons mobilisés et ne nous laissons pas distraire par ces différents soubresauts politiques qui n’apportent rien au développement. Il y a certes des attentes, comme vous l’avez exprimé à l’occasion du pré-congrès. Ces griefs ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds, ils feront l’objet d’analyse au cours du congrès de septembre, en vue d’y apporter des solutions. Je vous invite donc à la patience car le Président Alassane Ouattara et le RDR ne vous ont pas oubliés », rassure-t-elle.

La maire a profité de l’occasion pour rappeler les investissements au profit de la région du Kabadougou.

Plus de 487 millions FCFA ont été investis pour la dotation en médicaments et en équipements sanitaires par Alassane Ouattara, a-t-elle noté. A travers le Programme présidentiel d’urgence, il a été investi 2,369 milliards dans la construction et l’équipement de lycées, de collèges, d’écoles primaires et de maternelles dans la région. Cinq milliards FCFA sont alloués pour les travaux de 7 382 km d’ouverture de voies, de 505 km de reprofilages lourds et légers, avec 79 km de routes bitumées.

En raison des investissements réalisés par Alassane Ouattara, la première femme maire d’Odienné appelle les militants à la patience et la mobilisation au côté du chef de l’Etat pour faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020.

(AIP)

ss/cmas

Source: AIP