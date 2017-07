Côte d’Ivoire / La lutte contre la pauvreté au centre de la deuxième session du conseil régional du Bafing

Touba, 18 juil (AIP) – La lutte contre la pauvreté dans la région du Bafing était au centre de la deuxième session ordinaire de l’exercice 2017 du conseil régional du Bafing, samedi, dans la salle de conférence de la mairie de Touba, a appris l’AIP sur place.

Présidée par le secrétaire général 1 de la préfecture de Touba, Achy Yapi Alexandre, cette rencontre a permis aux conseillers de dresser le bilan des réalisations accomplies de 2014 à juillet 2017. » Des actions sociales en faveur des indigents, des personnes du troisième âge, des élèves et jeunes en difficultés ont été une de nos priorités en 2016″, a déclaré le premier vice président du conseil régional, El Hadj Aziz Yatié Diomandé.

Des investissements ont été réalisés, a-t-il précisé, » pour bouter la pauvreté hors de notre région », à travers notamment, la réhabilitation de 103 pompes hydrauliques villageoises, de 12 écoles et de 30 logements sociaux, la construction de 26 écoles construites, de huit logements sociaux et de sept dispensaires et quatre maternités.

Pour le deuxième vice-président du conseil régional, Diomandé Amara, de nombreux projets sont en prévision pour « apporter le bien-être aux populations et le développement à la région », a-t-il indiqué.

(AIP)

dm/nmfa/akn/kam

Source: AIP