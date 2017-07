Côte d’Ivoire/ La jeunesse d’Adjamé-Bingerville appelée à s’unir pour le développement de leur village

Bingerville (Abidjan), 17 juil (AIP)- Le nouveau président des jeunes du village d’Adjamé-Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan), Yapi Silvain a appelé les jeunes à faire taire les querelles, à «s’unir» et à travailler pour le développement de leur village.

M. Yapi s’adressait à ses paires à l’occasion de son investiture en tant que nouveau président des jeunes du village en remplacement de son prédécesseur Agah Théophile, lors d’une cérémonie en présence du sous-préfet, Anoh Bédia.

Il a également demandé aux jeunes de respecter les aînés afin que ceux-ci puissent leur transmettre leur savoir en toute confiance. «Il est très important de pouvoir se rapprocher des plus âgés afin qu’ils nous orientent dans la vie parce qu’une vieille personne qui meurt, est une bibliothèque qui disparaît», a-t-il ajouté.

Le chef du village, Agbo Honoré et le sous-préfet Anoh Bédia ont entièrement souscrit à ce discours et ont exhorté le nouveau représentant de la jeunesse à être «un rassembleur» pour la paix, la cohésion sociale et le développement à Adjamé-Bingerville.

Le nouveau président des jeunes, Yapi Silvain a été élu pour un mandat de trois ans à l’issue d’une élection tenue le 11 décembre 2016, qui a enregistré la participation de trois candidats au total.

(AIP)

sn/tad/fmo

Source: AIP