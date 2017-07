Côte d’Ivoire/ La construction d’un pont et le reprofilage de route annoncés à Kaniasso (Compagnie minière)

Odienné, 18 juil (AIP)-Le directeur général de la mine de Kaniasso, Barik Narendra, annoncé lundi, la construction d’un pont détruit entre Kaniasso et le reprofilage de l’axe Odienné-Kaniasso avant la reprise effective des travaux de la mine.

Il a affirmé que des dispositions sont prises pour la reconstruction sur fonds de sa structure, d’un pont entre Kaniasso et Odienné, détruit par des camions de sa société en début 2017. Il a également annoncé le démarrage des travaux de reprofilage de la route Odienné-Kaniasso-Ziémougoula avant la reprise des activités de la mine.

Barik Narendra, a indiqué que la Société a investi plus de 10 milliards de FCFA dans le cadre des activités de recherche minière et des études associées menées en Côte d’Ivoire. Il a réitéré l’engagement de la société à soutenir le développement des communautés riveraines, conformément aux actions retenues par le Comité.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour trois mines de manganèse. Il s’agit de celles de Bondoukou, de Lauzoua et de Kaniasso, dont le permis d’exploitation a été attribué en juin 2013. La production de la mine de Kaniasso est de 40 000 tonnes/mois et s’étend sur une superficie de plus de 2km². Tout le potentiel est estimé à 3,5 millions de tonnes dont 160 mille ont été déjà exploités, rappelle-t-on.

