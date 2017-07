Côte d’Ivoire/ La communauté burkinabé s’engage dans l’opération Grand ménage à Niakara

Niakaramandougou, 16 juil (AIP)- La communauté burkinabé résidant à Niakaramandougou (Centre-Nord, région du Hambol) a pris une part active à la 5ème édition de l’opération Grand ménage tenue samedi matin dans localité en présence des autorités publiques, des associations et des groupes socio-professionnels, a constaté l’AIP.

Le secrétaire général de préfecture, préfet par intérim de Niakaramandougou, Yacouba Ouattara, a salué la mobilisation et la participation des habitants de la ville en général et particulièrement celle de la communauté burkinabé, à cette activité de lutte contre l’insalubrité initiée par le Gouvernement.

« La saleté ternit l’image de nos villes et cause de nombreuses maladies, par conséquent, la mobilisation de toutes les communautés de Niakaramandougou à l’opération de ce jour est la preuve de notre engagement commun et définitif à changer de comportement et à maintenir notre cadre de vie et de travail propres désormais », a fait savoir l’administrateur civil.

L’opération Grand ménage qui se tient localement le 2ème samedi du mois a été lancée par le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable conduit par Anne Désirée Ouloto. En principe, elle se déroule le premier samedi de chaque mois à travers le pays.

