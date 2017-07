Côte d’Ivoire/ La cohésion et l’union prônées au sein des militants du PDCI à Bocanda

Bocanda, 19 juil (AIP)- Les délégués départementaux du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à Bocanda appellent les militants locaux à la cohésion et à l’union des forces, pour la victoire à la présidentielle de 2020.

Cet appel a été lancé dimanche, lors de la cérémonie de passation de charges entre les délégués entrants et le sortant en présence de l’inspecteur du parti, Aka Patrick.

Selon l’émissaire du parti septuagénaire, l’éclatement de la délégation départementale répond à un souci d’encadrement de proximité des militants, « pour un PDCI plus renforcé et plus fort pour les batailles à venir », a déclaré Aka Patrick.

Les délégués qui ont reçu leur feuille de route pour la réussite de leur mission politique, ont insisté sur « l’union, l’entente, la synergie d’action pour un PDCI fort et conquérant, avec un objectif clair, la conquête du pouvoir d’Etat en 2020 ».

