Côte d’Ivoire/ L’ UDPCI organise un séminaire de réflexion et d’élaboration des stratégies pour 2020 à Abidjan

Abidjan, 15 juil (AIP)- Le président de l’Union pour la démocratie et la pPaix en Côte d’Ivoire (UDPCI, Albert Toikeusse Mabri, a procédé, samedi, à l’ouverture, d’un séminaire de réflexion et d’élaboration des stratégies pour les élections en 2020, à Abidjan.

Ce séminaire qui se tient sur deux jours (samedi-dimanche) est organisé à l’hôtel Belle-Côte, dans la perspective de mieux organiser le parti pour aborder les échéances électorales de 2020 qui seront « ouvertes et âprement disputées », selon le président de l’UDPCI.

« Nous ne pouvons donc pas rester en marge de tous ces remue-ménages qui secouent actuellement les chapelles politiques, chaque jour qui nous rapproche inexorablement des échéances électorales. C’est pourquoi, la direction du parti a donné une suite à la recommandation du bureau politique, en sa session du 1er avril dernier en décidant d’organiser ce séminaire », a-t-il expliqué.

« Quelles stratégies de l’UDPCI face aux défis de 2020 ? « , c’est le thème central de ces assises qui portent sur l’implantation et mobilisation des militants, la communication, le fonctionnement, la formation politique et idéologique des militants, les élections, les alliances et sur le financement.

Le parti arc-en-ciel a remporté, lors des législatives de décembre 2016, sept sièges contre 167 pour le RHDP, la coalition politique où il se retrouve, selon son président, avec d’autres partis dont le Rassemblement des républicains (RDR) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), rappelle-t-on.

