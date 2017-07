Côte d’Ivoire/ Junior NBA : Vers l’extension de la compétition à toutes les ligues du pays (Organisateurs)

Abidjan, 16 juil (AIP)-La compétition de la Junior National basketball association (Junior NBA) dont les deux premières éditions se sont limitées à Abidjan, pourrait être étendue à toutes les ligues du pays, a-t-on appris samedi, des organisateurs, lors de l’apothéose de l’édition 2017, au Forum de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody.

« Cette opération est bénéfique au basket ivoirien. C’est la 2e édition qui a commencé depuis le mois de mars. L’an passé, on avait choisi la période des vacances. Cette année, on a choisi la période scolaire, je pense que l’un dans l’autre, nous avons fait le tour de la chose et l’année prochaine, nous ferons en sorte que les élèves, tous les jeunes sur toute l’étendue du territoire ivoirien soient concernés », a révélé le président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB), Agui Mathieu.

Selon le directeur global marketing partnership de Junior NBA Africa, l’objectif est de proposer une plateforme de développement par le sport à la jeunesse africaine à travers son programme développement et formation soutenu la FIBB et la Fédération internationale de basketball association Afrique (FIBA-Afrique). Il a remercié la Fédération et le sponsor pour cette collaboration a permis à la compétition d’avoir de l’engouement auprès des jeunes élèves.

Pour sa part, le représentant de MTN, sponsor de l’évènement, affirme que la compétition est avant tout « un vecteur de rapprochement » d’où sa présence aux côtés des organisateurs pour un meilleur encadrement des athlètes talentueux qui seraient tentés par une aventure professionnelle en Europe où dans les grandes universités américaines.

La 2e édition de la Junior NBA de Côte d’Ivoire a démarré le 4 mars avec 30 équipes masculines et 30 équipes féminines de jeunes de moins de 19 ans issus des établissements secondaires des communes du district autonome d’Abidjan.

L’organisation a bénéficié de l’appui de la FIBB et de la société MTN, sponsor officiel de cette compétition qui a duré 15 semaines et qui a été remporté par Sacramento Kings du Collège Moderne de Cocody chez les garçons et Charlotte Hornets du Groupe Scolaire Lagune de Koumassi chez les filles.

(AIP)

fmo

Source: AIP