Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : Tous les problèmes liés à la préparation des athlètes ivoiriens réglés (Ministre)

Abidjan, 14 juil (AIP)- Tous les problèmes liés à la préparation des athlètes ivoiriens pour les 8e jeux de la Francophonie ont été réglés, a soutenu le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, à la presse, au terme d’une visite de deux jours des camps d’entraînement qui a pris fin vendredi.

Selon le ministre, le problème de primes récemment soulevées par l’équipe féminine de basketball était un problème « ancien qui n’avait pas trouvé de solution en son temps » et dont le gouvernement s’attèle à résorber.

Tous ceux qui ont porté haut le drapeau du pays dans les compétitions internationales, a indiqué le ministre, ont toujours eu droit à la reconnaissance de la nation. Il en sera de même pour les athlètes participant aux présents jeux et qui décrocheront des médailles.

Il a demandé aux athlètes de donner le meilleur d’eux-mêmes parce que le peuple ivoirien attend d’eux qu’ils montrent qu’ils sont « parmi les meilleurs dans l’espace francophones » malgré les conditions difficiles dans lesquelles la plupart se sont entrainés vu que toutes les infrastructures sportives existantes, depuis deux ans, étaient en réhabilitation.

« Depuis deux ans, nos infrastructures étaient en réhabilitation donc nos athlètes ne disposaient pas d’infrastructures idéales pour s’entrainer. Et certains ont dû s’entrainer sur des terrains de fortunes. Malgré cela, on les sent déterminés, on les sent en forme », a confié M. Amichia, remerciant les responsables des fédérations pour avoir engagé leurs équipes dans les différentes compétitions et aussi pour avoir concocté des programmes d’entraînement et de perfectionnement.

Le ministre des Sports et des Loisirs a entamé sa visite des sites d’entraînement des athlètes ivoiriens jeudi. Il s’est rendu au Plateau dans le camp Gallieni pour voir les judokas, dans la commune de Cocody à la SODEMI (pour les joueurs de tennis de table) et au Forum de l’université (pour la sélection féminine de basketball).

La tournée a pris fin vendredi avec les sites de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) avec les lutteurs et du Centre d’enseignement technique industriel (CETI) avec les sprinteurs et paralympiques à Marcory et au parc des sports de Treichville avec les cyclistes.

Les 8e jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet à Abidjan. Pendant 10 jours, plus de 4 000 jeunes issus de 84 pays prendront part à 12 concours culturels et neuf compétitions sportives. Il est annoncé environ 700 journalistes à la couverture de cet évènement.

(AIP)

fmo

Source: AIP