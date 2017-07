Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : Les maires décident de rendre propre le district d’Abidjan

Abidjan, 13 juil (AIP)- Le district autonome d’Abidjan va retrouver son lustre d’antan, en ont décidé l’ensemble des maires du district autonome d’Abidjan, jeudi lors d’une opération grand ménage dédiée aux VIIIèmes jeux de la Francophonie, dans la commune de Marcory qui abrite le village de ces jeux.

« Nous avons pris le grand ménage en main. A partir d’aujourd’hui, on va se mettre au travail pour que durant ces jeux, Abidjan soit propre. On fera ce qu’il faut pour que l’image de la Côte d’Ivoire soit relevée et qu’Abidjan soit debout », a déclaré en substance le maire du Plateau, porte parole de ses paires, Noël Akossi Benjo. Il a exhorté les populations à s’inscrire dans cette dynamique, annonçant que les trois communes les plus propres seront récompensées à la fin de ces jeux.

La ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, venue apporter son soutien à cette noble initiative des élus municipaux, s’est dit soulagée. « Je danse parce que quelque chose est en train de se passer et quelque chose va se passer. Abidjan sera propre pour la francophonie et je ne m’en inquiète pas », s’est-elle réjouie.

Le Ministre auprès du président de la République chargé des jeux de la francophonie, Beugré Mambé a salué le soutien des maires pour la réussite de ces rencontres culturelles et sportives. Il a invité les jeunes à la mobilisation, non seulement pour la propreté du district, mais aussi « pour envahir tous les lieux de compétitions » qui sont déjà prêts. « Aujourd’hui, je peux vous dire que nous sommes prêts pour les jeux », a-t-il rassuré.

Pour le maire de la commune de Marcory, Aby Raoul, tout est mis en œuvre pour une réussite qualitative de ces jeux pour lesquels les maires ont décidé de s’impliquer. « A partir d’aujourd’hui jusqu’au 30, Marcory doit être ciré, chic et propre. Ne me honnissez pas, car nous devons être à la hauteur », a-t-il lancé à l’endroit de ses administrés.

Les VIIIèmes jeux de la Francophonie vont se dérouler du 21 au 30 juillet dans la capitale économique ivoirienne, rappelle-t-on.

