Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : Le Vice-président Duncan rassure que l’essentiel des sites est terminé

Abidjan, 14 juil (AIP)-Le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a affirmé vendredi, à Abidjan, que l’essentiel est terminé concernant la livraison des infrastructures devant accueillir les festivités des 8e jeux de la Francophonie qui débuteront le 21 juillet à Abidjan.

Le vice-président a effectué ce jour une visite du stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau qui abritera la cérémonie d’ouverture et l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory où est basé le village des jeux en compagnie des ministres dont celui en charge des jeux, Robert Beugré Mambé et des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, ainsi que des agents du Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) et des responsables de l’entreprise SNEDAI.

« Les choses ont beaucoup évolué. Vous étiez avec nous quand on a fait le tour. L’essentiel est terminé. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail effectué par le ministre Mambé et son équipe. Les résultats sont à la hauteur des espérances », s’est réjoui le représentant du gouvernement.

Il a annoncé lundi une dernière réunion avec les ministres dont les départements sont fortement impliqués dans l’organisation pour faire une dernier tour d’horizon des préparatifs notamment la question de la mobilisation.

Les 8e jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet dans la capitale économique. Plus de 4000 jeunes issus de 84 pays sont attendus à cette messe culturelle et sportive dont la cérémonie d’ouverture se déroulera en présence d’une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement.

Source: AIP