Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : Le ministre Amichia visite les sites d’entraînement des athlètes ivoiriens

Abidjan, 14 juil (AIP)- Le ministre des Sports et des Loisirs a entamé jeudi, dans des communes d’Abidjan, une visite des sites d’entraînement des athlètes ivoiriens sélectionnés pour prendre part aux compétitions des 8e jeux de la Francophonie qui débuteront le 21 juillet, sur les bords de la lagune Ebrié.

Tour à tour, le ministre et sa délégation composée de ses plus collaborateurs se sont rendus au Plateau dans le Camp Gallieni et dans la commune de Cocody plus précisément à la Société de développement des mines (SODEMI) et au Campus universitaire. Il a pu s’enquérir de la forme respectivement des judokas, des joueurs de tennis de table et de la sélection féminine de basketball, championne de la précédente édition qui avait eu lieu à Nice, en France.

Sur place, M. Amichia a remercié les responsables des sites d’entraînement visités pour leur sens de patriotisme en acceptant de mettre leurs locaux à la disposition des athlètes pour entretenir leur forme et les responsables fédéraux et les encadreurs pour tous les efforts qu’ils consentent pour la préparation des joueurs.

Aux athlètes, il a dit la responsabilité qui est la leur d’avoir été retenus pour défendre les couleurs de la nation dans leurs différentes disciplines. Il leur a demandé de travailler de sorte à être au mieux de leur forme le moment des compétitions parce que la nation attend d’eux des médailles.

« Le démarrage a été difficile mais progressivement, les choses sont rentrées dans l’ordre. C’est une lourde responsabilité que vous portez sur vos épaules. Donnez-vous à fond et vous verrez que les résultats vont suivre. La Côte d’Ivoire attend de vous que vous lui apportez des médailles », a-t-il dit aux filles basketteuses au Forum de Cocody.

La visite du premier responsable du sport aux athlètes s’achèvera ce vendredi avec les équipes des disciplines basées à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory, a-t-on appris.

Les 8e jeux de la Francophonie auront lieu à Abidjan du 21 au 30 juillet avec la présence de 4000 athlètes issus de 84 pays. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 21 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny, en présence d’une trentaine de chefs d’Etats et de gouvernement.

(AIP)

fmo

Source: AIP