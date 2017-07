Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : Lancement des festivités avec la remise des clefs du village à l’INJS

Abidjan, 19 juil (AIP)-Le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan a procédé mercredi, à Abidjan, au lancement des festivités des 8 e jeux de la Francophonie avec la remise des clefs du village, à l’administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Adama Ouané.

Ce village, sis à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory sur une superficie de 17 hectares, comprend 33 bâtiments de plus de 4000 logements, un réfectoire, des salles de classe, des gymnases, un centre de médecine des sports des aires de jeux, etc.

Selon le vice-président, cette cérémonie officielle d’inauguration du village constitue « un jalon majeur dans le calendrier des jeux de la Francophonie » auxquels le président Alassane Ouattara attache du prix quant à sa réussite parce qu’il veut qu’ils soient un rendez-vous de « brassage exceptionnel de la jeunesse ».

Devant les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour la réalisation de ces infrastructures en si peu de temps, l’administrateur de l’OIF a indiqué la bonne vision de son organisation en choisissant la Côte d’Ivoire comme pays hôte des jeux. Il a souhaité que ces « belles » infrastructures logées à l’INJS qui offre une garantie d’accès facile, aient un impact positif sur les jeux de la Francophonie.

Le ministre auprès du président de la République chargé des jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, le maire de la commune de Marcory, Aby Modeste Raoul et le responsable de l‘entreprise en charge des travaux, Adama Bictogo, ont remercié l’OIF et le gouvernement pour la confiance placée en eux, tout en promettant de tout mettre en œuvre pour que la fête soit belle et que « l’enjeu des jeux ne tue pas le jeu ».

La coupure du ruban symbolique, autorisant l’accès au site, a été suivie de l’inauguration de la salle d’accréditation et d’une visite des ouvrages par les officiels. Ce même jour, est prévue aussi l’ouverture officielle du centre international des médias (CIM) au palais de la culture de Treichville.

Les hostilités démarreront vendredi à partir de 10h30 avec le vernissage des œuvres fraîches et le début des compétitions sportives. La cérémonie d’ouverture, quant à elle, interviendra en fin d’après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau et sera rehaussée de la présence d’une trentaine de chefs de l’Etat et de gouvernement.

Les 8e jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet. Plus 4000 jeunes issus de 84 pays francophones prendront part à cette fête culturelle et sportive qui mobilisera environ 700 journalistes pour 500 millions de téléspectateurs.

(AIP)

fmo

Source: AIP