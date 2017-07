Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie: Cuisiniers et serveurs mettent les dernières touches à leur organisation interne pour une bonne restauration des athlètes

Abidjan, 14 juil (AIP) – Quelque 150 serveurs et cuisiniers mettaient jeudi, les dernières touches à leur organisation interne pour permettre aux athlètes du monde francophone qui vont participer du 21 au 30 juillet à Abidjan, aux VIIIèmes jeux de la Francophonie, de se restaurer en toute quiétude, dans de bonnes conditions.

Selon le chef De Souza Peyrera Antonio, expert en restauration collective et cuisine gastronomique, chargé du service de restauration des athlètes, entre 5h du matin et 15h l’après-midi, il a sous sa coupe 51 personnes dont 30 seront en cuisine et 21 à la plage et au ‘’débarrassement’’.

‘’Nous aurons, pendant le temps qui nous est quotidiennement consacré, à servir durant les jeux, 4.000 couverts par shifts’’, a indiqué à l’AIP, le chef De Souza.

Pour sa part, Pierre Antoine, restaurateur installé en Côte d’Ivoire, a fait savoir à l’AIP, entre deux séances de formation de la centaine de serveurs placée sous sa responsabilité, que trois groupes, notamment un le matin, un à midi et un dernier le soir, seront au travail sans relâche pour aider uniquement les athlètes à se restaurer agréablement sur le site du village des VIIIèmes jeux de la Francophonie, dans la commune de Marcory (Abidjan).

La salle de restauration est climatisée et compte 1.500 places assises, indique-t-on.

