Côte d’Ivoire-Inter/Un Egyptien remporte le grand prix de l’innovation pour l’Afrique 2017

Abidjan, 19 juil (AIP)- L’Egyptien Aly El-Shafei remporte le grand prix de l’Innovation pour l’Afrique (PIA), édition 2017, doté d’un montant de 100 000 dollars US, avec son dispositif électromagnétique intelligent intégré au palier d’essieu.

L’innovation du Dr El-Shafei est une solution de classe mondiale qui supporte les turbines génératrices d’énergie et peut être utilisée pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de production d’énergie en Afrique, selon le jury réuni à Accra, au Ghana, les 17 et 18 juillet sous le haut patronage du président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Le second prix est revenu à l’Ougandaise Philippa Ngaju Makobore pour son invention portant sur une perfusion à commande électronique, une solution ingénieuse visant à améliorer la qualité des soins de santé en Afrique, estime les membres du jury.

Quant au prix spécial pour l’impact social, il est revenu au Libérien, Dougbeh-Chris Nyan qui a inventé un test de détection rapide de plusieurs maladies. Les deux autres lauréats ont reçu une enveloppe de 25 000 dollars US chacun.

Les trois gagnants et les sept autres nominés qui ont empoché chacun 5000 dollars US, bénéficieront en plus d’un soutien additionnel de l’African Innovation Foundation (AIF) pour faire passer leurs innovations à l’étape supérieure.

Le président du Jury du PIA 2017, le Pr Barthélémy Nyasse, chacune de ces innovations était à sa manière gagnante, car elles représentaient toutes des solutions locales à des problèmes locaux. « Cela s’est joué sur le fil mais nous croyons que nous avons récompensé les innovations les plus convaincantes de cette année. Nous sommes impatients de suivre le parcours des gagnants du PIA 2017 », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le fondateur de l’AIF, Jean-Claude Bastos de Morais, a affirmé que sa structure a récompensé des innovations qui peuvent véritablement impacter la vie des Africains. « Je pense que ces innovations ont un véritable potentiel commercial et réussiront à attirer les bons investissements pour passer à la prochaine étape », a-t-il déclaré.

Le dispositif électromagnétique intelligent intégré au palier d’essieu améliore considérablement la performance de la turbine aussi bien dans les centrales à cycles combinés que dans des générateurs conventionnels. Cette technologie permet de générer l’électricité en Afrique de manière plus efficace et à cout réduit et a fait l’objet d’un brevet aux Etats Unis en 2010 et en cours de brevet dans un autre pays, signale-t-on.

La perfusion à commande électronique a été conçue, quant à elle, pour administrer avec précision des fluides intraveineux (IV) et des médicaments, en contrôlant le taux d’écoulement sur la base des indications fournies par un capteur de chute. Les perfusions intraveineuses sont essentielles pour les adultes et les enfants dans diverses situations. Plus de 10 % des enfants admis dans les hôpitaux d’Afrique de l’Est ont un besoin immédiat de traitement par perfusion. Les résultats de l’essai FEAST indiquent que l’excès de perfusion chez ces enfants a augmenté le risque absolu de mortalité de 3,3% sur 48 heures. Cette technologie a le potentiel de sauver des vies avec une précision et une sécurité pour un montant égal à 8 % du coût d’une pompe à perfusion neuve, justifie-t-on.

Quant au test de dépistage rapide, il peut détecter et différencier simultanément entre trois à sept infections à la fois. Ce test à la fois rapide et simple d’utilisation permet ainsi de diagnostiquer différentes infections qui présentent des symptômes similaires comme dans le cas d’un patient qui souffre de fièvre jaune, de paludisme ou d’Ebola. Alors que la plupart des méthodes de test requièrent entre trois et sept jours, ce dispositif fournit des résultats de test dans un délai de 10 à 40 minutes, signale-t-on.

L’édition 2017 du PIA a reçu la candidature de plus de 2500 innovateurs originaires de 48 pays d’Afrique.

