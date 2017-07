Côte d’Ivoire-Inter/ Une quarantaine de disparus dans le naufrage d’un navire de l’armée camerounaise

Abidjan, 17 juil (AIP)- Une embarcation de l’armée camerounaise a fait naufrage au large de la presqu’île de Bakassi, faisant 34 disparus dont des membres de l’équipage, indique un communiqué du ministère de la Défense.

Le bateau logistique de la Brigade d’intervention rapide (BIR) était en partance, dimanche, pour Bakassi en vue d’un ravitaillement lorsque les conditions météorologique se sont brusquement dégradées. La mer très agitée a renversé l’embarcation de l’armée camerounaise dont toute trace a été perdue.

Les opérations de recherche et de sauvetage, par voies aérienne et maritime, ont permis de localiser des traces de carburant, laissant transparaître, selon toute vraisemblance, que le bateau a coulé au fond des eaux. Toutefois, trois soldats ont pu être secourus, selon le communiqué, précisant qu’une commission d’enquête a été mise sur pied pour coordonner la suite des recherches et faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.

Le BIR-Delta opère dans les eaux dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Il participe aussi aux actions civilo-militaires dans l’aménagement de la presqu’île de Bakassi qui, depuis quelques années, a été rétrocédée au Cameroun par le Nigéria.

(AIP)

Tls/kp

Source: AIP