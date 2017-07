Côte d’Ivoire-Inter / Un nouveau dispositif de financement du Groupe de la Banque mondiale pour mobiliser plus d’un milliard de dollars en faveur des femmes entrepreneurs

Abidjan, 13 juil (AIP)—Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé la création d’un nouveau dispositif de financement visant à mobiliser plus d’un milliard de dollars, soit plus de 500 milliards F CFA pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin et aider à accroître l’accès des femmes des pays en développement aux financements, marchés et réseaux dont elles ont besoin pour assurer le démarrage et la prospérité de leurs entreprises.

«Cet incroyable dispositif aura un impact énorme sur le développement économique des femmes dans le monde», a déclaré le Président des États-Unis Donald Trump, dans un communiqué de presse parvenu jeudi à l’AIP. « Il contribuera à créer davantage de possibilités et à stimuler la croissance économique, notamment en aidant à lever les obstacles uniques auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs. Je suis fier de la contribution des États-Unis à conduire les efforts qui sous-tendent cette initiative sans précédent », précise-t-il dans le document.

« La démarginalisation économique des femmes est un facteur déterminant pour parvenir à la croissance inclusive nécessaire pour mettre fin à l’extrême pauvreté. C’est bien la raison pour laquelle cela continue d’être une priorité pour nous », a affirmé le Président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim. « Ce nouveau dispositif présente une occasion unique de mettre les secteurs public et privé à contribution pour ouvrir de nouveaux horizons aux entrepreneuses et aux entreprises appartenant à des femmes dans les pays en développement du monde entier ».

Premier dispositif de promotion de l’entrepreneuriat féminin administré par la Banque mondiale à une telle échelle, l’initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi) s’emploiera à mobiliser plus d’un milliard de dollars de financements pour améliorer l’accès au capital, apporter une assistance technique et investir dans des projets et programmes de soutien aux femmes et aux PME féminines dans les pays clients du Groupe de la Banque mondiale.

Le dispositif vise à faire jouer l’effet de levier des financements des donateurs – d’un montant actuel de plus de 325 millions de dollars – pour débloquer plus d’un milliard de dollars auprès des institutions financières internationales et des banques commerciales, en faisant appel à des intermédiaires financiers, des fonds et d’autres acteurs du marché.

