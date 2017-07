Côte d’Ivoire-Inter / Un journaliste nigérien et son père condamnés à deux ans de prison pour usage de faux

Abidjan, 19 juil (AIP) – Un journaliste d’une chaîne de télévision indépendante nigérienne, Baba Alpha, et son père âgé de 70 ans ont été condamnés mardi à deux ans de prison et à 10 ans de privation de leurs droits, assorti d’une amende de 300 000 F CFA, pour avoir usurpé la nationalité nigérienne.

« Baba Alpha et son père âgé de 70 ans ont été condamnés à deux ans de prison et à dix ans de privation de tout droit civique et politique », a annoncé son avocat, Me Boubacar Mossi, précisant que les deux prévenus sont également « interdits de tout emploi public » et leurs actes d’état civil jugés « faux » seront « confisqués et détruits ».

Baba et son père sont écroués depuis le 3 avril à la prison de Niamey, initialement pour « faux et usage de faux en écriture » en lien avec la nationalité nigérienne du journaliste, mais les faits ont ensuite été requalifiés en « usage de faux », indique-t-on.

L’avocat a annoncé qu’il allait faire appel de la décision, qu’il juge non conforme à la loi nigérienne et aux conventions internationales ratifiées par le Niger. « Baba Alpha est né et a grandi au Niger, il n’a d’autre nationalité que la nationalité nigérienne », a-t-il affirmé.

Baba Alpha, présentateur du journal de la chaîne de télévision Bonféreye, a occupé le poste de président de la Maison de la presse, une association qui regroupe les organes de presse du pays.

