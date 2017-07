Côte d’Ivoire-Inter / L’OMS recommande une nouvelle moustiquaire imprégnée d’un insecticide inédit pour la prévention du paludisme

Abidjan, 13 juil (AIP) – L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande la moustiquaire Interceptor G2 de BASF imprégnée d’un insecticide longue durée (LN), à base de chlorfénapyr, une nouvelle famille d’insecticide efficace contre les moustiques résistants.

Dans le cadre d’une collaboration de plus de 10 ans avec l’Innovative Vector Control Consortium (IVCC) et la London School of Hygiene & Tropical Medicine, les scientifiques de BASF ont réussi à imprégner des moustiquaires de chlorfénapyr et à respecter les niveaux de performance rigoureux exigés par l’OMS pour une utilisation en santé publique, indique un communiqué parvenu jeudi à l’AIP.

« La collaboration avec BASF nous a donné accès à une solution insecticide qui combine des qualités rares, nouvelle famille pour une utilisation en santé publique, efficace contre les moustiques résistants et capable d’imprégner les mailles des moustiquaires en polyester grâce à une formulation longue durée», a déclaré le directeur technique de l’IVCC, Dave Malone.

Un deuxième produit à base de chlorfénapyr, sous forme de spray pour l’intérieur des habitations, baptisé Sylando 240SC, est également en cours d’évaluation par l’OMS.

Toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme dans le monde. Et chaque année, plus de 200 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués. Le paludisme est également l’une des causes majeures de pauvreté dans le monde, ce qui en fait l’un des fardeaux les plus lourds pour les populations les plus vulnérables.

Des essais indépendants au Bénin, au Burkina Faso, en Tanzanie et en Côte d’Ivoire ont démontré l’efficacité d’Interceptor G2 et de Sylando 240SC contre les moustiques résistants aux insecticides jusqu’alors utilisés, précise le document.

