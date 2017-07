Côte d’Ivoire/ Inter: Le Togo se prépare à accueillir le Forum AGOA en août

Abidjan, 18 juil (AIP) – Dans la perspective de la tenue du Forum de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique – Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) qui se tiendra à Lomé, au Togo, du 8 au 10 août, des réunions collaboratives sont initiées entre la cellule de coordination stratégique du gouvernement togolais et l’Ambassade des États-Unis pour le bon déroulement de ces assises.

Co-organisée par les États-Unis et le Togo, cette rencontre internationale qui se tient autour du thème «Les Etats-Unis et l’Afrique: Partenariat pour la Prospérité à travers le Commerce» planchera sur les axes majeurs nécessaires au renforcement de la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l’Afrique.

Il verra la participation de hauts fonctionnaires des États-Unis et de 38 pays d’Afrique subsaharienne, de l’Union africaine et des communautés économiques régionales. Des représentants du secteur privé, de la société civile et du Programme d’entrepreneuriat des Femmes africaines (AWEP) – parrainé par les États-Unis prendront part aux activités, indique-t-on.

Les plénières ministérielles et une exposition commerciale s’y dérouleront. La délégation américaine sera dirigée par le représentant de Commerce des États-Unis, l’Ambassadeur Robert Lighthizer. Des membres du Congrès affiliés au parti Républicain et au parti Démocrates participeront également à ce colloque. Les journalistes souhaitant être accrédités pour le Forum doivent aller à www.agoa-togo.tg/accreditation, signale -t-on.

Source: AIP