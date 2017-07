Côte d’Ivoire-Inter/ Euromoney Awards 2017 : Triple distinction pour le groupe Attijariwafa bank

Abidjan, 13 juil (AIP)- Le groupe Attijariwafa bank a décroché trois prix, à savoir le prix de la « Meilleure banque en Afrique en 2017 », le trophée de la « Meilleure banque au Maroc » et de la « Meilleure banque au Sénégal » remporté par la CBAO, filiale sénégalaise du Groupe lors des Euromney Awards for excellence 2017 à Londres, courant juillet, selon un communiqué transmis à l’AIP.

Ces awards sont initiés par Euromoney, un magazine international de référence des marchés financiers internationaux depuis 1992. Selon le magazine, Attijariwafa bank a connu une année de croissance remarquable, en augmentant considérablement ses revenus et ses actifs, ainsi que sa portée géographique, avec l’acquisition réussie et bien exécutée de Barclays Egypt. Cette nouvelle acquisition est particulièrement importante dans la mesure où elle ouvre aussi la voie au développement du Groupe au Moyen Orient et en Afrique de l’Est.

Euromoney souligne également que la banque a lancé un plan stratégique quinquennal, « Energies 2020 », pour améliorer le service à la clientèle. Au cours des premiers mois du programme, Attijariwafa bank a développé de nouveaux systèmes de paiement électronique, des processus de prêt numérisés en ce qui concerne la banque de détail, et a lancé une banque 100 % digitale.

En ce qui concerne la filiale sénégalaise, la CBAO détient une part de marché de 20 % des prêts dans le pays et est le troisième contributeur au revenu d’Attijariwafa bank, derrière le Maroc et la Tunisie. Mais au-delà des chiffres bruts, CBAO, avec Wafa Assurance Sénégal, a lancé cinq nouveaux produits en assurance bancaire et a également introduit une application de banque mobile, conclut le communiqué

Source: AIP