Côte d’Ivoire-Inter / 11 accords bilatéraux signés dans le cadre du 6ème TAC

Abidjan, 18 juil (AIP) – Onze accords bilatéraux ont été signés mardi à Ouagadougou entre la Côte d’Ivoire et le Burkina, dans le cadre de la 6ème conférence au sommet du traité d’amitié et de coopération (TAC) entre les deux pays.

Ces accords concernent notamment les domaines de la sécurité, de l’emploi des jeunes, de la femme et du genre, du transport, de l’énergie, de la coopération douanière et devront permettre aux deux Etats de parfaire leur coopération. Ils favoriseront également la fourniture d’électricité de la Côte d’Ivoire au Burkina et la réhabilitation de la ligne de chemin de fer qui relie Abidjan-Ougadougou-, ainsi que son prolongement jusqu’à Tambao, et Kaya.

Les deux chefs d’Etat, Alassane Ouattara et Roch Marc Kaboré ont salué la qualité des travaux et l’action de leurs chefs de gouvernements pour leur engagement constant et sans faille dans la conduite des travaux. Ils ont estimé que les gouvernements doivent redoubler d’efforts dans la mise en œuvre des différentes recommandations.

Le TAC, indique-t-on, est un symbole de la coopération et de la fraternité entre Côte d’Ivoire et le Burkina. Il s’agit d’une véritable instance de décision politique pour l’action commune des deux gouvernements, œuvrant au rapprochement des peuples et suscitant des initiatives concrètes et opérationnelles à vocation bilatérale, sous régionale et africaine.

Initié en juillet 2008, entre les deux pays, le TAC a enregistré d’importants acquis, notamment dans des secteurs comme les infrastructures routières et ferroviaires, les relations économiques et commerciales, l’énergie, la diplomatie, la défense et la sécurité, l’éducation et la recherche scientifique, la libre circulation des personnes et des biens, a relevé le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thièba.

Démarré lundi, par les travaux des experts, la 6ème conférence du TAC s’est achevée ce mardi avec la signature des différents accords. Le prochain sommet se tiendra en juillet 2018 à Yamoussoukro.

(AIP)

kam

Source: AIP