Côte d’Ivoire/ Installation officielle du Comité national électoral de la MUGEFCI

Abidjan, 13 juil (AIP)- Le ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a procédé, a procédé mercredi à l’installation officielle du comité national électoral de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEFCI), l’instance en charge de piloter le renouvellement des instances de cette mutualité sociale.

Ce comité comprend six membres, représentant les ministères en charge de la Protection sociale, l’Intérieur, la Sécurité, la Justice, la Fonction publique, ainsi que l’Agence ivoirienne de la régulation de la Mutualité sociale.

« Appliquez scrupuleusement le code électorale, les statuts et règlement intérieur de la MUGEFCI, assurez la bonne organisation des élections, à travers la maîtrise du calendrier électoral et des dépenses, demeurez neutres dans les actes que vous posez et dans vos prises de position », a notamment instruit le ministre Jean Claude Kouassi, s’adressant aux membres du comité électoral, lors de cette cérémonie tenue à la salle de conférence de la MUGEFCI.

L’élection des membres du Conseil de la Mutuelle est fixée au 10 octobre. Mais bien avant celle des quelques 400 délégués départementaux est prévue 10 septembre sur toute l’étendue du territoire

Le président sortant du Conseil d’administration de la MUGEFCI, Soro Mamadou, et le président du Comité national électoral, Zinda Sawadogo, se sont engagés à tout mettre en œuvre pour que ce processus de renouvellement des instances de la Mutuelle se déroule dans les meilleures conditions.

La MUGEFCI est la principale mutualité sociale de couvertures sanitaires au profit des fonctionnaires ivoiriens et leurs ayants droit.

Elle compte à ce jour quelque 240.000 adhérents pour plus de 600.000 bénéficiaires. C’est aussi un réseau de soins médicaux et de partenaires agrées dont 4525 médecins, 718 pharmaciens, 194 polycliniques et cliniques, ainsi que des cabinets dentaires, magasins d’optiques et laboratoires d’analyse.

Source: AIP