Côte d’Ivoire/ Francophonie : Une opération de propreté généralisée du district d’Abidjan

Abidjan, 17 juil (AIP)- En prélude aux VIIIèmes jeux de la Francophonie qui s’ouvrent le 21 juillet à Abidjan, le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable s’est à nouveau mis en branle pour une propreté généralisée du district autonome d’Abidjan à travers une opération grand ménage spéciale francophonie.

L’opération, supervisée samedi par la ministre Anne Ouloto elle-même, a vu la mobilisation de dizaines de camions bennes et de bulldozers commis au ramassage des ordures ainsi qu’au déguerpissement à certains endroits, de personnes occupant illégalement le domaine d’utilité public. « Quelque chose va se faire pour la propreté d’Abidjan à l’occasion de ces jeux », avait-elle annoncé un peu plus tôt jeudi lors du lancement de cette opération spéciale avec la caution des maires.

Au carrefour de la vie dans la commune de Cocody, les vendeuses occupant le trottoir ont été enjointes de rendre le cadre propre. Un balayage et un ramassage systématique des tas d’immondices a été organisé en présence du ministre. « C’est bientôt les jeux de la francophonie et on se doit de rendre Abidjan propre en se pliant à la volonté de Anne Ouloto », a laissé entendre une vendeuse de limonades.

Un comité de salubrité a été mis sur pied à ce carrefour pour responsabiliser ces usagères à qui la ministre a offert la somme de 100 000 FCFA pour leur spontanéité à rendre cet endroit propre et à s’engager pour un suivi. Anne Ouloto a procédé au rachat de stocks d’eau en sachets tout en exhortant les vendeuses d’eau à se reconvertir dans une autre activité au regard de l’interdiction de l’usage des sachets plastiques.

Du boulevard des martyrs à la décharge d’Akouédo en passant par Port-Bouët, le boulevard de Marseille, le grand carrefour de Treichville (….), le ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, est allée s’assurer du bon fonctionnement de cette opération qui va se poursuivre avant, pendant et après ces VIIIème jeux de la francophonie qui sont prévus s’achever le 30 juillet.

(AIP)

gak/akn/fmo

Source: AIP