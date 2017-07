Côte d’Ivoire/ Filière bétail : la mise en place d’une faîtière nationale en vue

Niakaramandougou, 15 juil (AIP)- Une mission de la Fédération nationale des sociétés coopératives de la filière bétail viande de Côte d’Ivoire (FENACOFBVI-CI) a tenu vendredi dans les locaux de direction départementale des Ressources animales et halieutiques à Niakaramandougou (Centre-Nord, région du Hambol) avec les acteurs locaux, en vue non seulement de fédérer les organisations informelles existantes, mais aussi de créer une faîtière nationale.

Selon Aboudramane Diarra, chef de la mission de la FENACOFBVI-CI, cette rencontre vise à organiser le secteur de l’élevage et de la commercialisation des bœufs en Côte d’Ivoire, par la création de sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives dans les localités, conformément aux dispositions de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires).

L’objectif majeur de cette structuration des filières locales, a-t-il poursuivi, reste la formation des différents collèges en vue d’une Assemblée générale devant aboutir à la mise en place d’un bureau de la faîtière nationale.

« Cette initiative, née de la volonté des acteurs de mettre fin à l’anarchie, aux conflits d’intérêts et autres chevauchements, nous permettra d’asseoir une véritable économie sociale et solidaire au profit de tous les opérateurs du secteur », a déclaré Aboudramane Diarra avant d’exhorter les acteurs de Niakaramandougou à la fusion et à l’union.

Tous les intervenants à cette rencontre, notamment Timothée Dibo Sahin, responsable du MIRAH à Niakaramandougou, a salué « cette idée innovante symbolique de la cohésion, de l’union et de la paix retrouvées au sein de la filière bétail ».

Source: AIP