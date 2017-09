Côte d’Ivoire: Faible mobilisation à la croisade chrétienne ouverte mardi à Agboville

Agboville, 20 Sept (AIP) – Une campagne internationale d’évangélisation, dénommée « Agboville pour Jésus », s’est ouverte mardi à Agboville, à l’initiative du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d’Ivoire (CNEPE-CI) et de Gospel Outreach Ministries des Etats-Unis.

Cette croisade chrétienne est marquée par une faible mobilisation des populations de la capitale régionale de l’Agnéby-Tiassa, malgré l’annonce faite sur les antennes des radios de proximité et les affiches publicitaires placardées sur les principales artères durant plusieurs semaines.

L’orateur du jour, l’évangéliste Per Hylgaard des USA, a rappelé l’amour de Dieu pour les humains et a invité les habitants d’Agboville à « expérimenter la bonté du Créateur à travers la foi en Jésus Christ, pour être délivré de la puissance du péché et recevoir la vie éternelle. »

S’étant inspiré du Psaume 103, versets 2 à 4, l’orateur a insisté sur le fait que Dieu se soucie aussi bien du salut de l’âme que du bien-être matériel et physique de l’homme. Toutefois, a-t-il souligné, il lui faut d’abord faire la paix avec Dieu à travers son fils Jésus Christ avant de bénéficier pleinement de sa grâce.

La croisade s’achève vendredi avec d’autres communications dont celle de l’apôtre Kpangui Konan Bernard, président du CNEPE-CI. Des séances de prières pour la nation et les malades, et une formation pastorale sont également prévues au cours de cette rencontre spirituelle.