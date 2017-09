Côte d’Ivoire: Divers dons de la Fondation ICI aux départements de Sinfra et de Guéyo

Abidjan, 26 sept (AIP) – La Fondation International Cocoa Initiative (ICI) a procédé à la remise officielle des clés de huit écoles primaires publiques et d’une école communautaire aux populations des départements de Sinfra et de Guéyo, dans le centre-ouest ivoirien.

Plus de 100 jugements supplétifs ont été également octroyés aux enfants des communautés de Kouamékro et Lakota Carrefour et un tricyle au Comité de Protection de l’Enfant (CPE) de Kouamékro, rapporte un communiqué de presse de la Fondation ICI transmis lundi à l’AIP.

Ces dons ont été faits aux populations au cours de deux cérémonies distinctes qui ont vu la participation des autorités administratives et éducatives de ces deux départements.

La Coordinatrice nationale de la Fondation ICI, Mme Euphrasie Aka, a profité de l’occasion pour sensibiliser les populations à œuvrer pour la protection des enfants dans les communautés cacaoyères en les inscrivant dans les établissements scolaires.

“Je vous demande de prendre soin de ces établissements qui ont été construits pour vos enfants et de veiller à ce que tous ceux qui sont en âge d’aller à l’école dans vos villages respectifs soient inscrits. L’école est obligatoire maintenant pour tous les enfants jusqu’à 16 ans. Il faut que cela soit respecté. Quand on construit une école, c’est pour que les enfants la fréquentent et n’aillent plus dans les plantations. Les enfants de Laorefla, de Louha, de Zaourakro, de Zatta et de Laminedougou, doivent donc tous aller à l’école cette année”, a-t-elle insisté.

Pour les écoles primaires publiques de Laorefla, Issakro, Laminedougou et Hérédougou, la cérémonie de remise de clé symbolique s’est déroulée à Laorefla (Département de Sinfra). Pour la remise symbolique de clés de Lakota Carrefour, Louha, Zaourakro, Zatta et Laminedougou, la cérémonie a eu lieu à Lakota Carrefour (Département de Guéyo).