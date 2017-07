Côte d’Ivoire-Diplomatie/La Chine évalue son soutien au processus électoral ivoirien

Abidjan, 19 juil (AIP)- Une délégation chinoise, conduite par le directeur de l’Aide à l’étranger au ministère du Commerce, a eu mercredi, au siège de l’institution aux II Plateaux, une séance de travail destinée à évaluer le soutien logistique de son gouvernement à la Commission électorale indépendante (CEI).

Dans le cadre des élections générales et locales, la République populaire de Chine a fait don de plusieurs motocyclistes et tricycles, de même que de matériel informatique et de communication à la CEI, rappelle-t-on.

D’ailleurs, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a remercié le gouvernement chinois pour son appui de qualité à la Côte d’Ivoire en matière de logistique électorale.

« Votre appui a permis à la CEI d’organiser des élections paisibles et de gagner davantage la confiance des électeurs », a affirmé Youssouf Bakayoko, soulignant que ce soutien a été déterminant dans la réussite de la mission de son institution.

Pour sa part, le chef de la délégation s’est réjoui de la qualité du processus électoral ivoirien. « La Commission électorale indépendante est une institution organisée et transparente », a déclaré Zhang Lihua, se félicitant des résultats acquis avec les moyens mis à la disposition à la Côte d’Ivoire.

« Avec le peu de moyens que notre pays a mis à la disposition de la CEI, contrairement aux appuis conséquents que nous apportons ailleurs, vous êtes parvenus à relever le défi de l’organisation des élections en l’utilisant à bon escient », a indiqué le directeur de l’Aide à l’étranger au ministère chinois du Commerce.

Le président de la CEI avait à ses côtés le vice-président Dogou Alain, le Secrétaire permanent Zano André ainsi que la Secrétaire générale et plusieurs membres de son cabinet.

(AIP)

kp

Source: AIP