Côte d’Ivoire / Deux Ongs plaident pour une reforme électorale apaisée

Abidjan, 19 juil (AIP) – L’ONG Friedrich Ebert et Actions pour la protection des Droits de l’Homme (APDH) ont ouvert un atelier sur le thème « plaidoyer pour une reforme électorale apaisée en Côte d’Ivoire », mercredi, à l’hôtel belle Côte, à Abidjan-Cocody .

Pour le représentant pays de Friedrich Ebert, Thilo Schöne, son organisation qui travaille à fortifier les standards électoraux en Afrique de l’ouest, invite tous les acteurs à quelques niveaux qu’ils soient à prendre une part active dans ce plaidoyer de réforme électorale apaisée. Selon M.Shöne, cet atelier , en procurant des informations sur les leçons apprises et les bonnes pratiques dans certains Etats de la communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), devrait être utile à tous ceux qui cherchent à améliorer les processus électoraux en Côte d’Ivoire en y introduisant des normes et des standards électoraux de grande qualité, estimant que cela contribuera à la prévention contre de nouvelles crises et à la consolidation du processus de paix.

Quant au président de l’APDH, Abraham Denis Yaurobat, il a estimé que bien que la démocratie ne s’arrête pas aux élections, elles en sont l’un des piliers indispensables indiquant que la vocation de l’atelier est d’amener les participants à produire des propositions pertinentes à l’effet de rendre la Commission Electorale Indépendante, plus indépendante.

L’APDH avait saisi par requête en date du 07 juillet 2014 la cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour enjoindre à l’Etat de Côte d’Ivoire de se conformer aux dispositions suscitées de la charte africaine de démocratie après que certains députés contestant la loi sur la Commission Electorale Indépendante (CEI) ont été déboutés par le Conseil Constitutionnel, rappelle-t-on.

