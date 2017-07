Côte d’Ivoire/ Deux agents du tribunal d’Abengourou primés par Projustice

Abengourou, 12 juil (AIP)- Deux agents du tribunal de première instance d’Abengourou, Me N’guessan Ambeu et Me Adiko Aymard, ont été primés mercredi dans le cadre du projet Projustice pour leurs qualités humaines et professionnelles.

Ces deux lauréats du « prix d’excellence en milieu judiciaire » ont reçu chacun un ordinateur portable en guise de récompense. Ils ont également reçu les félicitations du président du tribunal, Mé Kouassi Fernand, qui a salué leur compétence, leur probité morale, leur courtoisie et leur assiduité au travail.

« C’est deux agents répondent parfaitement aux critères qui ont présidé au choix des lauréats. A savoir, la compétence, la probité morale, la courtoisie et l’assiduité au travail », a déclaré l’autorité judiciaire, invitant ces deux lauréats à continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes pour le bonheur des usagers.

Abondant dans le même sens que le premier responsable du tribunal d’Abengourou, Mme Fabiola Kamariza, qui s’exprimait au nom du chef de projet Projustice, a adressé ses félicitations à ces deux lauréats. L’expert judiciaire les a invité à « appréhender ces prestigieuses distinctions comme un engagement ferme en faveur de l’exemplarité en toute circonstance ».

Elle a, par ailleurs, exprimé sa gratitude aux autorités judiciaires d’Abengourou pour leur implication totale dans la mise en œuvre de cette initiative dont l’objectif est de créer une saine émulation entre les acteurs judiciaires autour des valeurs de travail, de l’excellence et de discipline nécessaires à la réalisation optimale des missions assignées aux juridictions du pays.

Débuté en 2014, le projet Projustice vise l’amélioration qualitative du système de gestion des dossiers judiciaires et de l’accès à la justice. Il a été exécuté sur 18 juridictions pilotes en Côte d’Ivoire sur un total de 36.

(AIP)

rkk

Source: AIP