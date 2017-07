Côte d’Ivoire/ Des superviseurs formés à l’inventaire des pesticides obsolètes

Yamoussoukro, 18 juil (AIP) -Un séminaire de formation sur les techniques d’inventaire des pesticides initié par le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable (MINSEDD) à l’intention des superviseurs régionaux, s’est ouvert lundi, à l’hôtel Président de Yamoussoukro, en vue d’éliminer les pesticides obsolètes et préserver la santé des populations.

La formation des superviseurs régionaux de deux jours prépare la mise en œuvre de l’inventaire national des pesticides. Elle s’inscrit dans le cadre du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d’Ivoire (PROGEP-CI), financé par la Banque mondiale.

Trente-trois superviseurs régionaux sélectionnés parmi les agents phytosanitaires du ministère de l’Agriculture et du développement durable (MINADER) impliqués dans le cycle de vie des pesticides au niveau de l’homologation et de la post-homologation bénéficient de cette formation pour l’inventaire de tous les pesticides existant, particulièrement les pesticides obsolètes et leurs déchets associés.

Ils devront à terme se charger du suivi, et de la coordination des activités d’inventaire et de collecte des données dans les magasins phytosanitaires sur l’ensemble du territoire. « Le but, c’est d’améliorer la gestion des pesticides en Côte d’Ivoire par l’inventaire, la collecte et l’élimination de manière écologique, des pesticides obsolètes », a indiqué le coordonnateur du projet, Pr Georges Kouadio, a indiqué.

Le directeur de la protection des végétaux de contrôle et de qualité au ministère de l’Agriculture, Silué Gnéneyéri procédant à l’ouverture des travaux, a exhorté les superviseurs régionaux à s’approprier cette formation afin de permettre à la Côte d’Ivoire de réussir l’inventaire des pesticides pour le bien-être des populations et de l’environnement.

Le formateur Mohammed Ammati de la FAO, consultant international spécialiste en pesticides, a permis aux participants de maîtriser les outils de collecte de données et les moyens de protection sur le terrain. Il instruit les superviseurs généraux sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), des fiches inventaires, la discussion des canevas de préparation des données pour la planification de l’inventaire du terrain, sur la lecture des étiquettes et sur mesures de sécurité, de stockage des pesticides.

(AIP)

nam/fmo

Source: AIP