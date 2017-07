Côte d’Ivoire / Des responsables de coopératives à Soubré formés à la gestion

Soubré, 12 juil (AIP) – Des responsables de sociétés coopératives et d’achat, classés dans la catégorie « espoir », ont bénéficié d’une formation à la bonne gestion de leurs structures, dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel du chocolatier CEMOI avec l’intervention de Technoserve.

De mardi à dimanche, les bénéficiaires ont été instruits sur la gestion administrative du personnel et la gestion comptable efficace sur un financement du conseil café-cacao et du groupe CEMOI. Cette formation vise à soutenir le processus de professionnalisation de ces structures, explique-t-on.

Pour la directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest de Technoserve, Katarina Kuhlmann ce second cycle de formation a pour objectif global de faciliter la transformation des sociétés coopératives et de la société d’achat en de véritables petites et moyennes entreprises (PME) performantes. «Nous voulons à travers ce programme de renforcement de capacités, apporter plus de valeurs à ce maillon important de la chaine de valeur cacao et impulser à long terme la transformation », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que sur le moyen et le long terme, ce programme devrait avoir des impacts positifs sur les sociétés coopératives, en terme d’accroissement des revenus, d’où une contribution significative sur l’amélioration des conditions de vie de celles-ci.

