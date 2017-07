Côte d’Ivoire /Des relais communautaires formés contre les VBG à Yamoussoukro

Yamoussoukro, 18 juil (AIP) -Dix-huit leaders d’organisations et groupements en activité à Yamoussoukro ont été formés mardi dans la capitale politique ivoirienne, en vue de jouer le rôle de relais communautaire dans leur entourage contre les violences basées sur le genre (VBG).

La session de formation est initiée par le centre de compétence de vie et de santé de la reproduction (CCV/SR) du programme ‘SOS village d’enfants de Yamoussoukro’. Elle a regroupé des leaders issus des groupements de solidarité d’épargne et de crédit (GSEC) et des organisations à base communautaire (OBC) du programme de renforcement des familles (PRF).

Le directeur du programme, Diarrassouba Adama, a indiqué, à l’ouverture des travaux à SOS village, que leur objectif est de former et d’équiper des relais communautaires pour continuer de sensibiliser, de proche en proche, leur entourage à abandonner ces pratiques traditionnelles néfastes.

Dans certaines communautés à Yamoussoukro sévissent encore des cas de VBG, principalement l’excision, les violences conjugales et surtout le mariage forcé et précoce avec un cas récent qui a vu de l’interpellation de l’homme, un sexagénaire, qui s’apprêtait à sceller un mariage traditionnel avec une fille de 14 ans contre son gré.

Celle-ci a été admise à la maison de transit du programme SOS d’enfant de Yamoussoukro où elle a trouvé protection.

Le coordonnateur du projet, Léon Aké Ahiba, sociologue communicateur en santé, a présenté les différents types de VBG et leurs conséquences. Le formateur a instruit les participants sur les mesures de prévention et outillé les leaders des organisations sur les techniques et méthodes de sensibilisation et de lutte contre les VBG.

La session de renforcement de capacité des leaders communautaires fait suite à celle des 38 parents et tuteurs. « Il débouchera sur une campagne de sensibilisation, le mois prochain, pour accélérer la réduction du fléau », a promis le coordonnateur du programme SOS village d’enfants de Yamoussoukro.

(AIP)

nam/kp

Source: AIP