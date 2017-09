Côte d’Ivoire: Des leaders locaux exhortés s’investir dans la promotion de la contraception à Bouaké

Bouaké, 26 sept (AIP)- Les chefs traditionnels, les leaders communautaires et religieux, les élus, les organisations de la société civile et les représentants des collectivités décentralisées ont pris part, lundi, à Bouaké, à une table sur la nécessité de la planification familiale par la promotion de la contraception, pour une maîtrise de la croissance démographique et un développement durable en Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de la journée mondiale de la contraception 2017, les participants à cette table ronde ont été instruits sur divers sujets, notamment la notion de dividende démographique, les défis en planification familiale, les expériences de pays ayant réussi dans le domaine et l’importance d’y investir davantage de ressources en Côte d’Ivoire.

Le président du réseau des champions pour le financement adéquat de la santé en Côte d’Ivoire, le Dr Dougourou Sawouré Augustin, et les autres personnes ressources ont fait comprendre aux décideurs locaux qu’il ne s’agit pas de dire aux gens de ne pas faire d’enfants, mais d’en avoir le nombre dont on peut s’occuper. Puis, ils les ont exhortés à s’engager dans la promotion de la planification familiale à travers la contraception.

Ils ont fait comprendre à leur auditoire que la Côte d’Ivoire peut atteindre cet objectif à condition de mettre un accent particulier sur la combinaison de l’économie, l’éducation, la promotion de la bonne gouvernance et de la planification familiale.

« Quand la santé de la reproduction marche dans un pays, l’économie marche, la richesse renaît », a indiqué le député Dougourou, plaidant pour l’accroissement des ressources et l’engagement des décideurs en faveur de la planification familiale. Il a remercié les autorités locales pour les initiatives déjà prises en faveur de la santé de la reproduction.

Les projections statistiques indiquent que d’ici à 2053, si rien n’est fait en Côte d’Ivoire, il y aura un nombre encore plus grand d’enfants et de jeunes à prendre en charge par rapport à la tranche de population active.

Le pays peut inverser la tendance et atteindre des croissances économiques rapides en s’inspirant des expériences des pays d’Asie de l’Est dont la Thaïlande et de certains pays africains comme la Tunisie et le Botswana qui ont pu maîtriser la croissance démographie grâce la planification familiale.

La deuxième édition nationale de la journée mondiale de la contraception se tient ce mardi à Bouaké, à l’initiative du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers du Programme national de santé mère-enfants, et en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers.