Côte d’Ivoire / Des leaders communautaires de Bouaflé formés à la gestion des conflits

Bouaflé, 19 juil (AIP) – Des leaders communautaires de cinq villages de Bouaflé (Centre-ouest, région de la Marahoué), impactés par l’exploitation minière se forment de mardi à jeudi à la gestion des conflits, à l’occasion d’un séminaire au centre culturel « Koko ».

Ce séminaire initié par l’IDS (Institute of developement studies) en partenariat avec la structure allemande GIZ, s’inscrit dans le projet « exploitation minière et dialogue social en Côte d’Ivoire ». Il vise à fournir les concepts de base et des compétences en dialogue, négociation et médiation qui sont des méthodes de non confrontation de gestion des conflits entre les populations et les compagnies minières, a fait savoir le formateur Sohou Franck.

Selon M. Sohou, la bonne cohésion avec les compagnies passe d’abord par un dialogue franc et continu entre les populations elles-mêmes qui sont impactées par l’exploitation minière. Il a indiqué que les sources de conflits viennent du fait que les populations sont incapables de mettre sur la table tous leurs besoins afin de bénéficier des quoteparts que leur réservent les sociétés minières.

Plusieurs modules seront dispensés lors de ce séminaire notamment la définition des concepts et compréhension des conflits, les discussions sur la gestion des rumeurs et l’alerte précoce.

