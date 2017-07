Côte d’Ivoire/ Des kits scolaires distribués à des enfants de familles modestes à Oumé

Oumé, 15 juil (AIP)- Au total 93 enfants de familles à revenus modestes ont bénéficié de kits scolaires offerts par l’ONG ‘Services droits de l’enfant et de la famille’ (SDEF-Afrique) avec l’appui technique et financier du programme international de lutte contre le travail des enfants du Bureau international du travail (BIT).

Ces enfants à risque d’exploitation sont issus de neuf communautés réparties dans cinq villages du département d’Oumé. Âgés de cinq à 12 ans, ils ont participé à des cours préparatoires, en vue de leur scolarisation directe.

Ceux âgés de neuf à 12 ans ont bénéficié de classes passerelles avec des cours accélérés dispensés par des moniteurs formés à cet effet et suite à une évaluation par les services de la direction départementale de l’Education nationale de Gagnoa, ces enfants seront inscrits à l’école formelle dès la rentrée scolaire prochaine, signale-t-on. Conformément à la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants de six à 16 ans ont droit à l’école et doivent bénéficier, à cet effet, d’une formation de qualité, rappelle-t-on.

