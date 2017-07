Côte d’Ivoire / Des jeunes volontaires procèdent au nettoyage des accotements de la voie reliant Béoué-Zagna à Guiglo

Bangolo, 17 juil (AIP) – Une cinquantaine de jeunes ressortissants du village de Béoué-Zagna, dans la commune de Bangolo procèdent, depuis vendredi, au nettoyage des accotements de l’axe routier reliant leur village à la ville de Guiglo, a constaté l’AIP sur place.

Cette opération de salubrité veut réduire le taux d’accidents de la circulation constaté sur cet axe routier, indique-t-on. « J’ai demandé aux jeunes du village de faire quelque chose afin que nous ne soyons plus les témoins d’accidents de motos et de voitures. Ils m’ont compris et ont décidé de balayer autour des routes », a déclaré à l’AIP le chef du village de Béoué-Zagna, Djehi Flan André.

« Nettoyer les abords de cette route améliorera la visibilité des conducteurs et réduira ces accidents. », selon un habitant de cette localité, Minlolaï Claude.

Un grave accident de la circulation avait causé la mort de quatre membres d’une même famille, le 26 juin dernier, sur la voie reliant Béoué-Zagna à Guiglo, rappelle-t-on.

