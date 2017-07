Côte d’ivoire / Des jeunes initiés aux TIC à Niakara

Niakara, 17 juil (AIP) – Des jeunes ressortissants de Niakara bénéficient à titre gracieux, d’une formation sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC), a constaté l’AIP sur place.

L’espace de la permanence du député de la circonscription électorale d’Arikokaha -Niakara – Tortiya (région du Hambol) , au quartier Château du chef-lieu de département (Niakara), est devenu le point de ralliement de ces jeunes intéressés par ces cours.

Ces séances de formation veulent combler une méconnaissance de l’outil informatique par certains élèves, selon la responsable de la gestion de la permanence de cette localité, l’assistante Rita Estelle Brou.

La Permanence ou » La Maison du Peuple » de l’honorable Séverin Guibessongui N’Datien, député de Niakara, Tortiya et Arikokaha a été inaugurée en mai dernier. Elle est ouverte au quartier « Château » de Niakara et compte un cybercafé, une salle de télévision avec une connexion au réseau Wifi et un vidéo projecteur, indique-t-on.

