Côte d’Ivoire/ Des jeunes diplômés présélectionnés dans le cadre du ‘’Graduate Program’’

Abidjan, 16 juil (AIP) – Quarante-deux jeunes diplômés issus de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, de l’Ecole nationale supérieure de statistiques et d’économie appliquée (ENSEA) et de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) viennent d’être présélectionnés dans le cadre du programme d’excellence « Graduate Program », initié par le ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

La présélection des candidats s’est faite sur la base des performances scolaires et la limite d’âge fixée à 28 ans.

Une phase d’entretien aura lieu au cours de laquelle les candidats seront évalués sur les catégories de critères suivantes « Efficacité et impact », « Résolution de problème et perspicacité » et « Communication et présence ».

Tout au long du programme, un accompagnement sera mis en place en termes de formation et coaching. Les participants au programme auront à la fois un coach junior et un mentor. Ce coaching sera renforcé par des rencontres chaque semestre (déjeuners ou dîners) au cours desquelles les participants pourront échanger avec le Ministre et le Directeur Général du Portefeuille de l’Etat) et/ou le Ministre ou son cabinet.

Le programme d’excellence « Graduate Program » qui rentre dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l’Etat a été adoptée par le Gouvernement le 13 avril.

La présélection des candidats s’est faite dans les filières sciences juridiques, administrative et politique et de sciences économiques et de gestion, agroéconomie, informatique et télécom, exploitation et traitement des eaux, pétrole, bâtiments et urbanisation, infrastructure à l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, l’ENSEA et de l’INP-HB.

