Côte d’Ivoire / Des dons aux victimes des inondations à Tiassalé

Tiassalé, 12 juil (AIP) – Le préfet de Tiassalé, Jules Gouéssé a procédé à la remise des dons du gouvernement et des cadres aux victimes des inondations du 24 juin 2017.

Faits en marge de la cérémonie mensuelle de « salut aux couleurs dans la salle des réunions de la sous préfecture de Tiassalé lundi, ces dons comprenaient 100 matelas, 50 seaux, 50 nattes, 3 tonnes de riz, 100 cartons de pattes alimentaires, du savon, 30 bidons d’huile et deux millions F CFA en espèce du Vice-Président de la République , Daniel Kablan Duncan.

Le préfet a réitéré sa compassion et celle du gouvernement à l’ensemble des victimes. Puis, il leur a recommandé vivement de prendre les dispositions utiles pour que de tels sinistres ne se reproduisent plus. Il a interpellé le directeur départemental de la construction et de l’urbanisme ainsi que le responsable du service technique de la mairie à l’effet de détruire toutes les constructions qui sont sur les passages de l’eau.

L’autorité Préfectorale a également salué le comité de crise mis en place dès les premiers jours pour le travail ayant permis d’identifier les sinistrés et exprimé sa reconnaissance au Président de la République, à son vice président et aux cadres du département. Le département de Tiassalé a enregistré cinq morts et de nombreux dégâts matériels lors des pluies diluviennes du week-end de la fin du Ramadan, rappelle-t-on.

