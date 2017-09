Côte d’Ivoire: Des consultations et des médicaments gratuits à Zaguinasso (Kouto)

Kouto, 18 sept (AIP)- La Mutuelle de développement de Zaguinasso (MUDEZA), en collaboration avec l’Association des internes des hôpitaux de Côte d’Ivoire (AIHCI), a organisé la 2ème édition de la consultation foraine gratuite suivie de distribution de médicaments de première nécessité, samedi au centre de santé et à l’école primaire publique de Zaguinasso (Kouto).

Dr Konaté Zana, président de l’AIHC et fils du village, conduisant une équipe de 15 spécialistes répartis en plusieurs blocs de diagnostiques, dont celui de gynécologie comme innovation, ont pu consulter environ 528 personnes.

Le président de la MUDEZA, Pr Konaté Adama Pascal a signifié son infinie gratitude à tous les donateurs à savoir, le ministre Bruno Nabagné Koné, le Rotary Club d’Abidjan-Biétry, aux médecins internes de Côte d’Ivoire et à tous les organisateurs qui ont œuvré au succès de cette seconde édition.

Selon les présidents de la MUDEZA et des médecins internes, ces journées visent premièrement à apporter des soins de santé primaires de qualité aux populations et deuxièmement à susciter des vocations au sein de la jeunesse estudiantine et également stimuler les parents à mettre leurs enfants à l’école pour un jour devenir aussi des cadres.

La 1ère édition des consultations foraines de Zaguinasso, tenue en septembre 2016, avait enregistré environ 573 consultations, note-t-on.