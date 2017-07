Côte d’Ivoire / Des commerçants plaident pour le renforcement de la sécurité à Blolequin

Blolequin, 17 juil (AIP) – Le président des commerçants de Blolequin, Mohamed Moctar, a plaidé dimanche lors d’un entretien avec le sous-préfet, Koffi Kan Claude, pour le renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans la ville.

Pour Mohamed Moctar, la situation sécuritaire dans la ville de Blolequin demeure inquiétante du fait des braquages à répétition depuis des mois sans qu’une solution véritable ne soit trouvée pour la quiétude des populations.

« Nous vivons dans l’insécurité totale à Blolequin ce qui gène énormément la libre circulation des biens et des personnes », a-t-il fait savoir.

Le sous-préfet de Blolequin Koffi Kan Claude a rassuré les commerçants quant aux dispositions qui sont en cours pour ramener la sécurité dans la cité et exhorté les commerçants et toute la population à une franche collaboration avec les forces de l’ordre et de sécurité.

(AIP)

Source: AIP