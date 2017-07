Côte d’Ivoire/ Des chefs de communauté à Niakara pour l’instauration d’une journée nationale des alliances

Niakara, 13 juil (AIP)- À l’occasion de la journée des alliés, organisée, samedi, (Niakara, région du Hambol) par les communautés Tagbanan et Yacouba résidant sur ce site de la compagnie sucrière, SUCAF-CI 2, des chefs de communauté ont plaidé auprès du gouvernement ivoirien pour l’instauration d’une journée nationale des alliances.

Les chefs des diverses communautés vivant à Ferké 2, site de la compagnie sucrière SUCAF-CI située dans la sous-préfecture de Badikaha, à 65 Km au nord de Niakara, ont souhaité la tenue annuelle sur le territoire national d’une journée de célébration des alliances inter-ethniques.

« Nous plaidons auprès de nos gouvernants pour la tenue chaque année d’une journée nationale dédiée aux alliances », ont fait savoir Moussa Koné et Bernard Gondo, respectivement chef central des Tagbanan et chef de la communauté Yacouba de Ferké 2, estimant que cette célébration contribuerait à la promotion de la culture ivoirienne et apporterait une valeur ajoutée aux efforts du gouvernement pour la réconciliation nationale.

Ils se sont exprimés à l’occasion de la journée des alliés, organisée par les Yacouba et les Tagbanan résidant à Ferké en présence du sous-préfet de Badikaha, Konan Kan, des chefs des autres communautés et des populations locales.

